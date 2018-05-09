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Владимир Якушев поблагодарил жителей региона за участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Губернатор, 14:12 09 мая 2018

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Губернатор Владимир Якушев поблагодарил жителей области, трудовые коллективы, организации, которые массово вышли на шествие 9 Мая, вместе с портретами своих родных прошли в рядах "Бессмертного полка".

"В День Победы тысячи людей вышли на улицы наших городов и сел, чтобы почтить поколение победителей, низко поклониться нашим отцам, дедам и прадедам, которые в смертельной схватке с врагом, отстояли свободу и независимость Родины, подарили жизнь каждому из нас, - сказал глава региона. - В очередной раз мы показали, что сбережение памяти о воинском и трудовом подвиге народа, для нас не просто слова. Пламя Вечного огня живет в сердце каждого из нас, придает сил и энергии для новых побед и свершений на благо Отечества".

Напомним, в областной столице с фотографиями своих героических родственников по центральной улице Тюмени прошли 80 тыс. человек, в целом по области – 140 тыс.

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# Великая Отечественная война , Владимир Якушев , День Победы

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