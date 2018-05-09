Благодарность солдатам Победы и гордость за страну объединили тюменцев в День Победы

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Праздничная программа на Цветном бульваре, объединила тысячи тюменцев в День Победы. Семьями, с детьми жители и гости города с цветами, флажками прогуливались по площади.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" потомственный военнослужащий, подполковник, преподаватель ТВВИКУ Александр Вакуленко, в День Победы каждого переполняет чувство гордости за наш народ, фронтовиков, которые ценой собственной жизни завоевали мир на Земле.

Семья Вакуленко/фото ИА "Тюменская линия" Семья Вакуленко/фото ИА "Тюменская линия"

Вместе с семьей, женой и двумя дочерьми, он после парада направился на Цветной бульвар, где проходит народное гуляние. Это за два года жизни в Тюмени, признается он, стало доброй традицией: вместе со всеми жителями города отмечать главный праздник страны.

"Для нас девятое мая - важный день, так как наша семья, как и любая другая в стране, связана с Великой Отечественной войной. И по примеру предков, я тоже решил стать военным. Сегодня хочется сказать одно: "Спасибо деду за Победу!", а тем фронтовикам, что еще в строю, пожелать долгой и счастливой жизни", - поделился Александр Вакуленко.

Его супруга Оксана говорит о том, что значимость Победы сложно переоценить. Поэтому, накануне 9 мая в семье вспоминают своих родных - участников той страшной войны.

"Мой прадед был призван на фронт в первые дни войны, он был танкистом. Погиб в одном из боев. У него осталось четверо детей, бабушка - дитя войны, - рассказывает Оксана Вакуленко. - И сегодня хотелось бы всем ветеранам выразить огромную благодарность за то, что они сделали для нас. Мы живем в сильной, мощной России".

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Галина Пановикова вместе с внучками несла в руке штандарт с фотографией деда - участника трех войн Ефима Яковлевича Злыгостева. "Он участник трех войн, но в 42 году под Ленинградом на Невском пяточке был убит. Детям и всем родственником рассказали о нем. С его портретом сейчас хотят родные в Екатеринбурге, Междуреченске, Тобольске. Память о нем жива, нам важно, чтобы потомки знали, какой ценой добывалась Победа. 9 мая - праздник, в этот день мы вспоминаем наших прадедов и гордимся страной", - говорит она.

Галина Пановикова/фото ИА "Тюменская линия" Галина Пановикова/фото ИА "Тюменская линия"

Атмосферу праздника на Цветном бульваре продолжают создавать самодеятельные артисты, которые помимо выступлений на большой сцене, организовали работу нескольких интерактивных площадок.

Анжела Лебедева