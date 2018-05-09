Военная больница на колесах: паровоз времен Великой Отечественной войны сделал остановку в Тюмени

Поезд Победы в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия". Поезд Победы в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия".

Тысячи горожан пришли 9 мая на железнодорожный вокзал Тюмени, чтобы торжественно встретить поезд Победы. Состав прибыл на станцию с запада ровно в 14 часов 30 минут.

Митинг, посвященный встрече поезда Победы, торжественно открыл первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

"Наш народ ценой неимоверных усилий и больших побед одолел сильнейшего врага,- отметил он, поздравляя горожан с праздником. - Вечная память тем, кто сражался на фронтах. Здесь на вокзале мы благодарим и тех, кто ковал победу в тылу. Наши легендарные железнодорожники обеспечивали эвакуацию заводов с запада на восток, эвакуацию раненых. В Тюмени было 26 госпиталей, где бойцы восстанавливали свои силы. Поэтому вклад Тюмени в победу большой и мы гордимся нашими земляками".

Почетный железнодорожник Юрий Клюкин назвал День Победы самым светлым праздником многонациональной России. "Показательно, что сегодня прибывает поезд Победы во главе с величайшими тружениками железнодорожного транспорта. От лица всех ветеранов поздравляю вас с праздником", - отметил Юрий Клюкин.

Встретить ретро-паровоз собрались ветераны, школьники, работники Свердловской железной дороги, воспитанники Детской железной дороги. Многие жители областной столицы пришли на праздник семьями.

"Для нас - очень символичный праздник, специально пришли посмотреть ретро-поезд всей семьей, окунуться в атмосферу тех времен. Моя бабушка, Алевтина Ивановна, уроженка Ишима, в военные годы работала медсестрой. Они помогали нашим раненным солдатам, эвакуировали, лечили их", - рассказал тюменец Александр.

Стоянка ретро-поезда в Тюмени длилась один час. На перроне вокзала звучали песни и мелодии военных лет. Тюменцы делали памятные фотографии.

В составе поезда - санитарный вагон и крытый вагон-теплушка. Именно в таких теплушках уезжали на фронт советские бойцы в 1941 году, а в победном мае 1945 года возвращались на Родину.

Любовь Голышева