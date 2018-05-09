Легкоатлеты Тюмени посвятили кросс героям войны

Легкоатлетическая эстафета. Фото ИА "Тюменская линия" Легкоатлетическая эстафета. Фото ИА "Тюменская линия"

1 тысяча 200 тюменских школьников, студентов и спортсменов трудовых коллективов преодолели легкоатлетическую эстафету, посвященную победителям Великой Отечественной войны.

По регламенту забега легкоатлеты преодолели 12 этапов дистанции 3 тыс. 950 метров. Участники, сделав круг по центру города, финишировали у моста Влюбленных, а далее следовали на награждение. Лидеров кросса награждали кубками и медалями у монумента памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны.

Учащаяся 10В тюменской гимназии №1 Виктория Кузнецова пробежала кросс по улицам Республики и Ленина. Ей по душе такие патриотические мероприятия: здесь царит атмосфера сплоченности и единства, силы духа народа. "Это большая честь – почтить память тех, кто ушел на войну и не вернулся, и тех, кто остался в живых. Нужно чтить память тех, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом"", - сказала она.

Первокурсник Нефтегазового колледжа имени Ю.Г. Эрвье Эдуард Базаров придерживается мнения гимназистки. Свой забег он посвятил прадеду Пато Малакшанову, награжденному Орденом Красной звезды за освобождение Будапешта. Его команда стала серебряным призером эстафеты.

"Эстафета объединяет ребят. У каждого были деды и прадеды, которые воевали. Они их помнят и стараются быть похожими на них. Красавцы!" - с гордостью за своих воспитанников сказал тренер команды Сергей Козленко.

Легкоатлетическая эстафета открыла череду спортивных мероприятий: один за одним шли старты. На набережной собрались зрители, чтобы увидеть заплыв моржей на реке Тура – участниками стали около 100 спортсменов. 150 велогонщиков стали участниками велогонки памяти героя Советского Союза Марите Мельникайте. 150 любителей скандинавской ходьбы приняли участие в традиционном марше здоровья.

"Тюмень спортивная – здесь, на улицах города. Это еще не все наши спортсмены, ведь количество участников регламентировано. И все же с каждым годом увеличивается количество команд, которые заявляются – это радует! Ведь это значит, что в коллективах развивается культура спорта", - отметил директор департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин.

Лина Орлова