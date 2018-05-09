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Салют Победы в Тюмени начнется вовремя

Общество, 20:44 09 мая 2018

Салют Победы. Фото ИА "Тюменская линия"

Возможный дождь не сможет сорвать салют Победы, который начнется в Тюмени в 23 часа. Об этом сообщили организаторы праздничного фейерверка - департамент культуры администрации Тюмени.

"Дождь не помешает фейерверку. Мы установили зарядные устройства и накрыли их пленкой от непогоды. Все готово – салют Победы будет", - пояснила заместитель директора департамента Вероника Кирюшина.

Она напомнила, что на участках дорог от улицы Перекопской до улицы Луначарского перекрыто движение и рекомендовала тюменцам пешком добраться до набережной Туры. Традиционно  фейерверк расцветет в небе между мостом Влюбленных и мостом на улице Челюскинцев.

"Сюда лучше добраться пешком: тепло одеться, взять зонты и плащи. Те, кто не раз бывал на городском фейерверке, уже знают это", - сказала Вероника Кирюшина.

По ее словам, организаторы удивят новыми видами зарядов. Безопасность зрителей обеспечивают сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и Госинспекции маломерных судов.

Лина Орлова

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# 9 мая , Великая Отечественная война , День Победы , салют

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