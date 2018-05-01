Двойная радуга, салют и поезд Победы: каким запомнили тюменцы 9 мая

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Стихотворениями о войне, фотографиями "Бессмертного полка", парада и праздничного салюта заполонили социальные сети тюменцы 9 мая. Они делились мыслями об этом празднике, рассказывали друзьям и подписчикам о том, что этот день значит для их семей и радовались солнечной погоде, которая установилась в первой половине дня.

Поезд Победы, который сделал часовую остановку на железнодорожной станции Тюмень, вызвал у горожан восторг и ностальгические чувства. Участники митинга у здания вокзала признались, что благодаря этому событию смогли ненадолго почувствовать себя в роли тех людей, которые в 1945 году встречали воинские эшелоны и высматривали среди солдат родных и друзей.

Традиционная выставка военной техники на площади у технопарка пользовалась особенной популярностью у семей с детьми. Малыши забирались в машины, пробовали себя в роли артиллеристов, фотографировались с военными и полицейскими и конечно же пробовали солдатскую кашу.

Помимо запланированных на этот день гуляний и мероприятий, тюменцев порадовала природа: впервые в этом году на небе появилась радуга, причем сразу двойная. Горожане, уставшие от пасмурного неба и холода, почти единогласно решили, что это хороший знак.

Тюменку Светлану Глебову День Победы вдохновил на поэзию. Она опубликовала стихотворение под названием "9 мая" и проиллюстрировала его фотографиями своей семьи в рядах "Бессмертного полка".

Пустая улица. Парад окончен. Дождь. Бессмертный полк, Твоя святая мощь Объединила мир, Людей сердца За прадеда, За деда, За отца. Пустая улица. Смывает ливень боль. Флажки дрожат Над грустной головой. Над площадью Не слышен гул машин. Ты с нами был. И вдруг ушёл один. Пустая улица. Парад окончен. Дождь. Я знаю, дед, Ты больше не придёшь, Не встреплешь чуб Шершавою рукой. Благодарю! За то, Что я - внук твой. Благодарю! За то, Что я живой. Благодарю за то, Что был со мной! Благодарю тебя И подвиг твой! Пустая улица. Парад окончен. Дождь. И неба край открытый. Мир. И ночь.

Светлана Глебова вместе с детьми на параде Победы. Фото с личной страницы Светланы в социальной сети "ВКонтакте" Светлана Глебова вместе с детьми на параде Победы. Фото с личной страницы Светланы в социальной сети "ВКонтакте"

Финальным аккордом насыщенного праздничного дня стал салют. Часть пользователей соцсетей даже сравнили его с петербургским салютом, причем не в пользу последнего. Яркие вспышки на черном небе выглядели эффектно: аккаунты тюменцев переполнены видеороликами и фотографиями с этим событием.

Дарья Казакова