Альфа-Банк в Тюмени провел Всероссийскую благотворительную акцию "Вахта памяти"

Акция "Вахта памяти". Фото Альфа-Банка. Акция "Вахта памяти". Фото Альфа-Банка.

Ежегодную Всероссийскую благотворительную акцию "Вахта памяти" провел в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне Альфа-Банк. По всей стране в этот день проводились праздничные мероприятия и чествование ветеранов, сообщает пресс-служба банка.

В этом году акция прошла в 57 городах страны, более 1 тыс. сотрудников и волонтеров банка возложили венки из живых цветов к главным памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Банк почтил память тех, кому мы обязаны своей свободой и чистым небом над головой.

В городах присутствия Альфа-Банка в Тюменской области более 100 сотрудников присоединились к общебанковской акции "Вахта памяти". Гирлянды из цветов и венки к Вечному огню возложили в Тюмени на площади Памяти, в Нижневартовске в парке Победы у памятника Воинам-землякам, в Сургуте в сквере Мемориала славы, в Мегионе волонтеры банка посетили сквер Участникам Великой Отечественной войны.

"День Победы - особый праздник, ведь никогда нельзя забывать последствия этой войны. Участие в шествии "Бессмертного полка" и возложение цветов к Вечному огню - это то, что каждый из нас обязательно должен сделать в дань памяти всем, кто сражался за нашу Родину, за свои семьи и в итоге за нас с вами. Поддерживаю эту светлую традицию Альфа-Банка каждый год собираться с коллегами и своим семьями, для возложения цветов к Вечному огню. Так мы имеем возможность поделится историями из своих семей, рассказать их своим детям и поблагодарить перед Вечным огнем всех тех, кто не пожалел своей жизни и кому мы обязаны своей свободой, сегодняшним благополучием!", - подчеркнула главный экономист Альфа-Банка в Тюмени Екатерина Лукьяненко.

Также банк совместно с Mail.ru запустил флешмоб в социальных сетях #мызамир, где сотрудники банка прочитали замечательное стихотворение Владимира Высоцкого "Он не вернулся из боя".