Долги по налогам в регионе сократились почти на треть

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На 45%, а это почти 6,5 млрд рублей, выросли налоговые поступления в бюджет Тюменской области в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Такую информацию на очередном заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам привела и.о. руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Татьяна Чалилова.

По ее словам, за первые три месяца текущего года региональный бюджет пополнился на 21 млрд рублей за счет налогов. Основным источником поступлений стал налог на доходы физических лиц – это почти 10,7 млрд рублей, или 50% всех сборов. Еще около 7 млрд рублей составил налог на прибыль организаций. 988 млн рублей поступили в бюджет за счет налогов на совокупный доход. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 93 млн рублей.

Как отметил председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий, положительная динамика по сборам налогов касается не только поступлений в областную, но и в федеральную казну.

"Динамика сбора налога является в целом положительной. Это касается общего сбора налоговых поступлений во все уровни бюджета – он составил почти 37 млрд рублей, что на 27% выше аналогичного показателя 2017 года. Львиная доля этих средств поступила в бюджет области", - отметил он.

Что касается задолженностей по уплате налогов в областной бюджет, то в первом квартале она снизилась по сравнению с началом года на 430 млн рублей, или на 28%. Аналогичная тенденция касается и уплаты налогов в местные бюджеты – здесь долги сократились на 137 млн рулей, или 27%.

Принудительно налоговые службы взыскали в первом квартале 2018 года чуть более 2,9 млрд рублей долгов, что на 17% превышает показатели прошлого года.

Члены депутатского комитета приняли информацию к сведению и рекомендовали ее на рассмотрение на ближайшем заседании облдумы, которое пройдет 24 мая.

Любовь Голышева