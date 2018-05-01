  • 11 мая 201811.05.2018пятница
  • USD62,5229
    EUR74,1772
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер западный

Молодые географы примут участие в летней школе РГО

Общество, 13:00 11 мая 2018

фото РГО

Конкурс на участие в Международной летней школе "География для всех" объявило Российское географическое общество. Занятия в школе пройдут в Санкт-Петербурге с 19 по 26 августа, сообщает РГО

К участию приглашают бакалавров старших курсов, магистрантов, аспирантов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет из России и зарубежных стран, активно занимающиеся общественной деятельностью и популяризцией географии и смежных наук.

Обязательным условием участия в конкурсе является знание двух языков: английского и русского.

Основой программы Летней школы РГО станет работа над групповыми проектами, которые будет оценивать профессиональное жюри. По итогам определят команду-победителя, достойную получить целевое вознаграждение на реализацию подготовленного проекта при содействии и под эгидой Общества.

Научно-организационный комитет Летней школы возглавит первый вице-президент Русского географического общества, президент географического факультета МГУ им. Ломоносова, академик Николай Касимов. 

Более подробная информация о Летней школе РГО-2018 представлена в концепции.

Форму заявки можно скачать здесь.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# летняя школа , РГО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:43 11.05.2018В Тюмени на улице Рижской ограничили движение транспорта
13:21 11.05.2018На публичных слушаниях тюменцы выступили в защиту зеленых территорий
13:10 11.05.2018Почта России открывает весеннюю декаду подписки
13:00 11.05.2018Молодые географы примут участие в летней школе РГО