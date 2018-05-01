Молодые географы примут участие в летней школе РГО

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Конкурс на участие в Международной летней школе "География для всех" объявило Российское географическое общество. Занятия в школе пройдут в Санкт-Петербурге с 19 по 26 августа, сообщает РГО.

К участию приглашают бакалавров старших курсов, магистрантов, аспирантов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет из России и зарубежных стран, активно занимающиеся общественной деятельностью и популяризцией географии и смежных наук.

Обязательным условием участия в конкурсе является знание двух языков: английского и русского.

Основой программы Летней школы РГО станет работа над групповыми проектами, которые будет оценивать профессиональное жюри. По итогам определят команду-победителя, достойную получить целевое вознаграждение на реализацию подготовленного проекта при содействии и под эгидой Общества.

Научно-организационный комитет Летней школы возглавит первый вице-президент Русского географического общества, президент географического факультета МГУ им. Ломоносова, академик Николай Касимов.

Более подробная информация о Летней школе РГО-2018 представлена в концепции.

Форму заявки можно скачать здесь.