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В Тюмени осадков выпало больше нормы

Общество, 18:05 11 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

При майской норме в 45 мм в Тюмени в первой декаде мая уже выпало 55 мм, что составляет 122% от нормы, сообщают "Метеовести". 

При этом 4 и 9 мая были обновлены суточные рекорды осадков.

4 мая в осадкомеры метеорологов попало 31 мм небесной влаги, а в День Победы – 18 мм.

Причиной такого изобилия стала активная циклоническая деятельность, в частности, осадки 9 мая вызвал циклон, центр которого, уходя на восток, как раз миновал южные районы Тюменской области.

Осадки прогнозирует Гидрометцентр России и на 12 мая. С 15 мая вероятность дождя сохранится. При этом в регионе немного потеплеет. 14 мая столбик термометра поднимется до отметки плюс 17 градусов. 

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