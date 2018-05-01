Резюме участников WorldSkills Russia представлены на "Работа в России"

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Резюме участников движения WorldSkills Russia доступны работодателям на портале "Работа в России". Теперь компании, нуждающиеся в высококвалифицированных специалистах, смогут подобрать подходящего им кандидата согласно перечню компетенций WorldSkills.

На портале WorldSkills Russia сообщается, что символика движения отображается в резюме участников чемпионатов по профессиональному мастерству и выпускников колледжей, сдавших демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Данная функция заработала в рамках соглашения о взаимодействии, подписанного в 2017 году Федеральной службой по труду и занятости "Роструд" и Союзом "Молодые профессионалы".

Портал "Работа в России" - государственная информационная система Федеральной службы по труду и занятости, он обеспечивает доступ к общероссийской базе вакансий во всех регионах страны. На сегодня на портале доступны 1,3 млн актуальных вакансий, проверенных государством.

Напомним, что отборочный этап VI национального чемпионата "Молодые профессионалы-2018" проходит в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса с 14 до 26 мая. В Тюмени выберут лучших молодых профессионалов в четырех компетенциях: "Медицинская оптика", "Эстетическая косметология", "Медицинский и социальный уход" и "Администрирование отеля". В последних трех компетенциях выступят и юниоры.