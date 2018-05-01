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Джазовая певица из Италии даст бесплатный концерт в музее Словцова

Общество, 09:21 16 мая 2018

Лаура Таглиалатела/фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Концерт исполнительницы джаза Лауры Таглиалателы из Италии начнется в музее им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в полночь 19 мая. 

По информации организаторов, джазовая вокалистка и композитор Лаура Таглиалатела родилась и выросла в Неаполе в семье больших любителей джаза и классической музыки. Ее дядя был одним из тех музыкантов, что породил слияние неаполитанской традиционной музыки и американской популярной музыки. 

В 2009 году она получила диплом по специальности "Джазовый вокал" в “Civica Scuola di Musica” Capannori (LU), Италия. 

В 2014 году Лаура получила степень бакалавра в области иностранных языков и культуры университета Suor Orsola Benincasa в Неаполе. 

В 2015 году она выиграла конкурс WinJazz с композицией "Blue Moon". Это стало поводом начать работу над дебютным альбомом. 

Певица выступает в клубах и на фестивалях. 

Вход на концерт свободный.

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# концерт , Лаура Таглиалатела , Ночь в музее

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