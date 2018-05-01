В Тюмени откроют магазин сувениров и местных деликатесов

фото компании "Легенды Сибири" фото компании "Легенды Сибири"

В Тюмени откроется галерея сувениров "Легенды Сибири" и туристско-информационного центр VisitTyumen 17 мая. Он расположится по адресу ул. Володарского, 47.

Как сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, здесь можно будет приобрести сувенирные изделия тюменских мастеров и ремесленников, подарки из кости мамонта, знаменитые сибирские ковры ручной работы, сувенирные наборы с сибирским колоритом.

Центр туристской информации, галерея сувениров, выставки работ тюменских мастеров, палеоколлекция "Легенды Сибири", фотозона, зона дегустации местных деликатесов, уголок мастер-классов — все это ждет жителей и гостей региона с 10 до 20 часов ежедневно без выходных.