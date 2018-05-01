Размер имеет значение: связисты установили самую крупную базовую станцию на Урале

Фото Уральский филиал ПАО «МегаФон» Фото Уральский филиал ПАО «МегаФон»

Связисты подготовили стадион к главному футбольному событию страны. "МегаФон" установил на "Екатеринбург Арене" самую масштабную на Урале базовую станцию, мощность которой превышает девять типовых объектов сотовой связи. Одновременно выходить в Интернет на высокой скорости смогут 13 тыс. человек – больше, чем треть зрителей полностью заполненной площадки.

Общий вес размещенного оператором оборудования превышает 3,5 тонны. По массе это сравнимо с четырьмя футбольными командами. Оно расположено по всему периметру чаши стадиона и в подтрибунных помещениях, чтобы обеспечивать стабильной связью каждый сектор и зрительское место.

"Качество связи тоже влияет на впечатление зрителей от матчей, и это будет особенно важно во время международных игр. Поэтому наша задача – удивить гостей и жителей города высокими скоростями. Базовая станция "Арена" поддерживает стандарт LTE-Advanced, который может разогнать мобильный Интернет до 300 Мбит/с. Объект уже доказал, что справится с десятикратной нагрузкой и сохранит достойную скорость передачи данных", – отметил директор по эксплуатации сети "МегаФона" на Урале Владимир Глухов.

На тестовом матче "Амкар" – "Урал" инженеры оператора провели замеры работы мобильных услуг в реальных условиях: на стадионе присутствовали более 20 тыс. человек, но мобильный Интернет "летал" со скоростью 260 Мбит/с.

Сумма вложений "МегаФона" только в инфраструктуру центрального стадиона превышает 75 млн рублей. Установленная indoor базовая станция останется на "Екатеринбург Арене" и после проведения главного турнира этого лета.

"МегаФон" также улучшил покрытие и качество предоставляемых услуг мобильной связи на трех тренировочных площадках – спорткомплексах "Калининец", "Ермак" и стадион "Уралмаш", отеле "Хаятт Ридженси", железнодорожном вокзале, автовокзале, аэропорту Кольцово и на туристических маршрутах.