Жительницу Тюмени осудят за организацию убийства матери

Фото: sledcom.ru Фото: sledcom.ru

Расследование уголовного дела по факту заказного убийства пенсионерки завершено в Тюмени.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области, 33-летняя женщина решила организовать убийство своей матери. К этому делу она привлекла неоднократно судимого сожителя.

В сентябре 2017 года он приехал на садовый участок СНТ "Ягодное", где задушил пенсионерку, затем спрятал тело женщины в колодец. Также мужчина похитил 4 тыс. рублей и телефон. После совершения преступления он уехал в Екатеринбург, где спустя несколько дней был задержан сотрудниками полиции.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину, и дал признательные показания, изобличающие его сожительницу.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.