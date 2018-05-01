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Жительницу Тюмени осудят за организацию убийства матери

Происшествия, 16:27 16 мая 2018

Фото: sledcom.ru

Расследование уголовного дела по факту заказного убийства пенсионерки завершено в Тюмени.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области, 33-летняя женщина решила организовать убийство своей матери. К этому делу она привлекла неоднократно судимого сожителя.

В сентябре 2017 года он приехал на садовый участок СНТ "Ягодное", где задушил пенсионерку, затем спрятал тело женщины в колодец. Также мужчина похитил 4 тыс. рублей и телефон. После совершения преступления он уехал в Екатеринбург, где спустя несколько дней был задержан сотрудниками полиции.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину, и дал признательные показания, изобличающие его сожительницу.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

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