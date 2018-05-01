Ярмарка тюменских производителей пройдет в Надыме

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Продукция лучших товаропроизводителей юга Тюменской области будет представлена на ярмарке возле бульвара Стрижова в Надыме 18 и 19 мая, сообщает ИА "Север-пресс".

По традиции тюменские сельхозпроизводители привезут мясную, рыбную и молочную продукцию, колбасы, полуфабрикаты и копчености, множество видов варенья, сортов чая и меда.

Надымчане смогут купить картофель, капусту, морковь, свеклу и ягоды. Продавать товары, как и прежде, все участники ярмарки будут по ценам производителей.

Отметим, между Ямало-Ненецким автономным округом и Тюменской областью подписано и работает соглашение о сотрудничестве по организации выездных ярмарок тюменских сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ярмарки проводятся по графику и охватывают восточную часть округа.