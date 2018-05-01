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"Жара" угостит тюменцев малосольными огурчиками с картошкой

Общество, 13:54 17 мая 2018

фото организаторов фестиваля "Жара"

Казачий быт представит Ялуторовск на фестивале "Жара" в Тюмени 20 мая. 

Как сообщили в "Арт-Вояж", на площади 400-летия Тюмени установят стилизованный шатер. Тюменцы и гости города смогут угоститься малосольными огурчиками с картошечкой, ароматной выпечкой и чаем. На интерактивном подворье будет передан колорит жизни казаков, также здесь можно узнать о традициях, самобытности, истории и ремеслах казачества. 

Умения и творческие способности в этот день все желающие смогут проявить на мастер-классах. Их организуют мастера по декоративно-прикладному творчеству. 

Для гостей фестиваля "Жара" готовят фотосессию. 

Гостей "Жары" 19 и 20 мая ждут 10 разнонаправленных площадок: "Улица ремесел", "Выставка недвижимости", "Школа бизнеса" и "Ярмарка инвестиций", "Туризм", зона пикника и отдыха, фудкорт и детская площадка. 

Городской фестиваль "Жара" в 2018 году пройдет второй раз. Это праздник, организованный предпринимателями. Здесь можно не только весело и с пользой провести майские выходные с семьей и друзьями, но и ознакомиться с разнообразием местных ремесленников, представителей микро и малого бизнеса, открыть для себя новые товары и услуги в различных сферах.

фото организаторов фестиваля "Жара"

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# Жара , малый бизнес , предприниматели , ремесла , фестиваль

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13:54 17.05.2018"Жара" угостит тюменцев малосольными огурчиками с картошкой