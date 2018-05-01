Тюменская соцсфера наращивает объемы закупок местных продуктов питания

С 1,2 млрд рублей до 2 млрд рублей увеличились объемы закупок продукции местных производителей учреждениями социальной сферы в Тюменской области за три последних года.

Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев в кулуарах совещания, посвященного развитию эффективного сотрудничества между учреждениями социальной сферы и местными производителями сельхозпродукции и продуктов питания.

"Задача по увеличению объемов закупок продукции местных производителей учреждениями социальной сферы остается актуальной. Для ее решения необходимо сохранять высокое качество тюменской сельхозпродукции и продуктов питания, а также налаживать максимально взаимовыгодные отношения между производителями и социальной сферой", - отметил директор департамента.

По словам Андрея Пантелеева, в регионе создана и действует эффективная и прозрачная электронная система закупок продуктов питания для учреждений социальной сферы.

"Пользователи системы могут проанализировать цены и схемы транспортировки закупаемых товаров. Сейчас мы доработали новый сервис, который делает закупки еще более конкурентными - в малых закупках могут участвовать несколько производителей. В зависимости от количества приглашенных поставщиков, это позволяет дополнительно сэкономить от 5 до 17 процентов средств", - сообщил он.





Еще одной важной темой совещания стало внедрение федеральной государственной информационной системы ветеринарной сертификации продуктов питания "Меркурий".

"Система "Меркурий" будет внедряться в России с 1 июля 2018 года. Поэтому тем производителям и закупщикам продуктов питания, в том числе учреждениям социальной сферы, которые еще не работают в этой системе, необходимо в ней зарегистрироваться. Для этого нужно обратиться в региональные органы Россельхознадзора, получить логины и пароли, пройти обучение", - подчеркнул директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

В совещании приняли участие представители областного департамента социального развития, департамента здравоохранения, департамента образования и науки, департамента по спорту, руководители учреждений социальной сферы, предприятий агропрома, пищевой промышленности и оптовой торговли. В режиме видеоконференцсвязи в совещании участвовали все муниципалитеты региона.

В рамках совещания состоялась дегустация продуктов питания тюменских товаропроизводителей.

Евгений Бабенко