Тюменца осудили на двенадцать лет за убийство многодетной матери

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Мужчину, убившего бывшую супругу, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в декабре 2017 года Андрей Москвин пришел к своей бывшей супруге Ираде Москвиной на работу в школу парикмахерского искусства. Мужчина ударил ее ножом в живот, после чего скрылся. Коллеги пострадавшей вызвали скорую. Женщину доставили в больницу. В тот же день злоумышленник сам явился в полицию.

Спасти потерпевшую не удалось, она скончалась в больнице. Без мамы остались три девочки, самая младшая из них родилась от брака с Москвиным.

Обвиняемый по решению суда был заключен под стражу. В его действиях установлен особо опасный рецидив. В суде Москвин признал свою вину и раскаялся, попросил прощения за содеянное.

Суд назначил Москвину 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Суд взыскал с Москвина в пользу матери погибшей, а также его малолетней дочери от брака с Москвиной в общей сложности 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда.