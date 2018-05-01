Тюменцы одобрили исполнение городского бюджета в 2017 году

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8,8 млрд рублей, или 37% всех бюджетных средств областного центра, направили в 2017 году на создание комфортной городской среды - развитие дорожно-транспортной сети, коммунальной инфраструктуры и благоустройство Тюмени.

Об этом на публичных слушаниях об исполнении городского бюджета города Тюмени за 2017 год сообщил директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

Участниками обсуждения стали жители Тюмени, общественники, депутаты и руководители структурных подразделений администрации города. Андрей Пилипчук рассказал, что бюджет города был исполнен с превышением доходов над расходами. Исполнение доходной части составило 24,3 млрд рублей, расходы профинансированы на 23,8 млрд рублей.

Директор департамента финансов отметил, что по итогам прошлого года был достигнут самый высокий уровень исполнения плановых значений по доходам и обратил внимание на стабильное исполнение по расходной части городского бюджета. Больше половины всех бюджетных средств - 12 млрд рублей - были направлены на развитие человеческого капитала – финансирование отраслей образования, культуры, здравоохранения, спорта и молодежной политики.

Значительная часть средств была направлена на обеспечение предоставления детям общего и дошкольного образования в школах и детских садах, дополнительного образования в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Как отметил Андрей Пилипчук, ежегодно растет число детей, получающих дополнительное образование, в том числе благодаря расширению перечня направлений подготовки.

Ежегодно за счет средств бюджета города обновляется и развивается инфраструктура образовательных организаций. В 2017 году проведен основной комплекс работ по капитальному ремонту школ № 5 и № 13. Завершены работы в здании школы № 9. Оснащена школа № 13, а также второй корпус школы № 63 на 1 тыс. 500 мест в микрорайоне Восточный-2.

Кроме того, для развития сети учреждений здравоохранения приобретено нежилое здание на ул. Монтажников - в нем разместится филиал поликлиники № 17. Реконструирована поликлиника № 14 на ул. Пермякова, 76, корпуса 1, 4, капитальный ремонт прошел в поликлиниках № 12 на ул. Народной, 6/1 и № 8 на ул. Маршака, 5/1.

За счет средств бюджета построено и реконструировано около семи километров автомобильных дорог. Строились автомобильные дороги в границах новой жилой застройки в районе ул. Закалужской, ул. Зелинского от ул. Пермякова до ул. Н. Федорова, завершена реконструкция ул. Московский тракт, капитальный ремонт ул. Чернышевского – Полевой на участке от ул. Беломорской до ул. С. Халтурина, продолжались работы по строительству автомобильных дорог в жилых районах Казарово и Березняковский.

Особое внимание уделялось благоустройству дворов и обустройству зон отдыха. В 2017 году комплексное благоустройство прошло на 27 дворовых территориях на сумму 388 млн рублей. Выполнялись работы по ремонту и устройству спортивных, тренажерных и детских площадок, обустройство парковочных мест. Всего с 2011 года благоустроено уже 397 дворовых территорий.

В 2017 году продолжались работы по благоустройству лесопарка "Гилевская роща", начаты работы по благоустройству памятника природы регионального значения "Лесопарк Затюменский" и прилегающей к нему территории, осуществлялось обустройство территорий общего пользования – так называемых зеленых уголков.

На все вопросы, поступившие в ходе публичных слушаний, представители администрации города Тюмени дали развернутые ответы. В результате участники одобрили отчет об исполнении бюджета города за 2017 год.