На реке Надым пробурят шесть тысяч лунок для ускорения ледохода

фото правительства ЯНАО фото правительства ЯНАО

На реке Надым пробурят шесть тысяч лунок для ускорения ледохода и пропуска паводковых вод, сообщает правительство ЯНАО.

Помощь стихии нужна на участках с островами и поворотами, где может произойти скопление льдин в русле реки, что приводит к подъему уровня воды. Всего на реке четыре таких участка, на двух работа завершена.

Паводковая обстановка в районе Надыма на особом контроле. На автодороге Надым – Старый Надым администрацией района построена дамба, которая поможет справиться с повышением уровня воды на подтопляемом участке.

Дорожной дирекцией ЯНАО проведены противопаводковые мероприятия: открыты оголовки и очищены водопропускные трубы, расчищены откосы автодорог, заготовлены инертные материалы для устранения размывов и оперативного восстановления проезжей части на подтопляемых участках, сформированы противопаводковые бригады.

"В случае затопления участка Надым – Старый Надым подрядчики, работающие на содержании автодорог, готовы выделить технику для перевозки автомобилей и жителей района. Также будет предоставлена техника для демонтажа дамбы, на тот случай, если поступит значительное количество воды со стороны МО-93", - рассказали специалисты филиала Дорожной дирекции ЯНАО в Надыме.

По информации Ямало-Ненецкого ЦГМС, в районе Сургута наблюдается ледоход. Подвижка и навалы льда зафиксированы в Октябрьском.

На территории ЯНАО в селе Горки Шурышкарского района на реке образовались закраины, а у райцентра на лед выступила вода.

В окрестностях Салехарда по берегам Оби наблюдается вода со снегом.

По информации регионального управления МЧС России, на 18 мая голова ледохода по реке Обь находится на расстоянии 745 км от границы с ЯНАО.