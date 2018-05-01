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Дмитрий Кобылкин покидает Ямал

Политика, 16:51 18 мая 2018

admtyumen.ru

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин возглавит министерство природных ресурсов и экологии. Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес его кандидатуру на рассмотрение президенту Владимиру Путину. 

За годы его работы на посту губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа был построен морской порт Сабетта и запущена первая очередь завода "Ямал СПГ", появились десятки новых современных детских садов, больниц. 

Как пишет "Север- Пресс", в правительстве Ямала сообщили, что рады за главу региона, однако очень сожалеют о том, что дальновидный, грамотный и принципиальный руководитель покидает регион. 

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# Дмитрий Кобылкин , Минприроды , назначение , Ямал

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