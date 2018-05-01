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На улице Новокузнецкой в Тюмени ограничено движение транспорта

Общество, 11:13 19 мая 2018

фото - ИА Тюменская линия

С 18 мая до 17 июня в Тюмени закрывается движение по улице Новокузнецкая.  Ограничение связано с монтажом подземных коммуникаций, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города.

Ограничение движения по Новокузнецкой вводится участке от пересечения с улицей Малый Арбат до пересечения с Никольским переулком, по улице Верхнетарманской на участке от пересечения с Новокузнецкой до дома № 8 по Газодобытчиков.

Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. В качестве объезда рекомендуется использовать Тверскую, Малый Арбат, Журавлиную и улицу Архитекторов.

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# ограничение движения

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