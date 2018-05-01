Фильм Хирокадзу Корэеда получил главную награду Каннского фестиваля

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Фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэеда получил Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля. Гран-при вручили американскому режиссеру Спайку Ли за картину "Черный клановец", пишет РИА Новости.

Приз жюри был присужден ливанской женщине-режиссеру Надин Лабаки за фильм "Капернаум". Спецприз жюри фестиваля впервые в истории вручен современному классику мирового кинематографа Жан-Люку Годару, который представил на смотре картину "Образ и речь".

Награду за лучший сценарий разделили режиссер Аличе Рорвахер, которая сняла картину "Счастливый Лазарь", и Джафар Панахи за фильм "Три лица".

Приз за лучшую режиссуру получил польский режиссер Павел Павликовски за фильм "Холодная война". Награда смотра за лучшую мужскую роль ушла итальянцу Марчелло Фонте за фильм "Догмэн" Маттео Гарроне, а женскую — Самал Еслямовой за картину "Айка".

Приз "Золотая камера" присудили режиссеру Лукасу Донту за фильм "Девочка".