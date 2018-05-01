  • 20 мая 201820.05.2018воскресенье
  • USD61,9408
    EUR73,1769
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер юго-западный

Цены на iPhone в России снизились более, чем на треть

Экономика, 17:09 20 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Цены в России на смартфон iPhone SE на 128 ГБ снизились на 35% с момента поступления в продажу, пишет РИА Новости.

В сентябре прошлого года компания Apple выпустила на рынок iPhone 8 и iPhone X, после чего снизила рекомендованную цену iPhone SE на 128 ГБ — до 35 тыс. 990 рублей. Сейчас, отмечают эксперты, цена на смартфон опустилась ниже отметки в 25 тыс. рублей.

Кроме того, на треть по сравнению с первоначальной ценой снизилась стоимость iPhone 7 на 32 ГБ. В сентябре 2016 года, когда смартфон появился на полках российских магазинов, рекомендованная розничная цена составляла 56 тыс. 900 рублей. Теперь этот гаджет от Apple можно приобрести за 38 тыс. рублей.

Ранее японский блог Macotokara со ссылкой на источник сообщил, что в 2018 году Apple планирует выпустить две новые версии iPhone X и бюджетную модель.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Айфон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 20.05.2018Цены на iPhone в России снизились более, чем на треть
09:18 20.05.2018На птицефабрике "Тюменский бройлер" началось строительство новых объектов
16:01 19.05.2018Продукция ишимского "АминоСиба" получила золотую медаль на Международном конкурсе
15:34 19.05.2018Предпринимателям расскажут об особенностях экспорта в Казахстан