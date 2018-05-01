Цены на iPhone в России снизились более, чем на треть

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Цены в России на смартфон iPhone SE на 128 ГБ снизились на 35% с момента поступления в продажу, пишет РИА Новости.

В сентябре прошлого года компания Apple выпустила на рынок iPhone 8 и iPhone X, после чего снизила рекомендованную цену iPhone SE на 128 ГБ — до 35 тыс. 990 рублей. Сейчас, отмечают эксперты, цена на смартфон опустилась ниже отметки в 25 тыс. рублей.

Кроме того, на треть по сравнению с первоначальной ценой снизилась стоимость iPhone 7 на 32 ГБ. В сентябре 2016 года, когда смартфон появился на полках российских магазинов, рекомендованная розничная цена составляла 56 тыс. 900 рублей. Теперь этот гаджет от Apple можно приобрести за 38 тыс. рублей.

Ранее японский блог Macotokara со ссылкой на источник сообщил, что в 2018 году Apple планирует выпустить две новые версии iPhone X и бюджетную модель.