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На Оби взрывают лед

Общество, 15:32 24 мая 2018

фото spas.as-ugra.ru/

Сотрудники "Центроспас-Югория" взорвали лед в районе Зенково, ликвидирован затор, рисков подтопления нет, сообщает ИА "Север-пресс"

На Оби от Нижневартовска до Сытомино чисто. В районе поселка Селиярово отмечается остаточный редкий ледоход, у Полновата - подвижка льда.

Динамика хода уровней воды на реке Обь – от минус 14 до плюс 49 сантиметров в сутки.

В Шурышкарском районе на Малой Оби отмечаются весенние ледовые явления, подъем воды составляет до 49 сантиметров в сутки.

На реке Надым подъем воды составил 4 сантиметра за сутки.

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# ледоход , Надым , Обь

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