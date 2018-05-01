На Оби взрывают лед

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Сотрудники "Центроспас-Югория" взорвали лед в районе Зенково, ликвидирован затор, рисков подтопления нет, сообщает ИА "Север-пресс".

На Оби от Нижневартовска до Сытомино чисто. В районе поселка Селиярово отмечается остаточный редкий ледоход, у Полновата - подвижка льда.

Динамика хода уровней воды на реке Обь – от минус 14 до плюс 49 сантиметров в сутки.

В Шурышкарском районе на Малой Оби отмечаются весенние ледовые явления, подъем воды составляет до 49 сантиметров в сутки.

На реке Надым подъем воды составил 4 сантиметра за сутки.