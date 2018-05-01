  • 24 мая 201824.05.2018четверг
  • USD61,5945
    EUR72,1826
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер северо-западный

Концерт ко Дню славянской письменности и культуры перенесли в тюменский драмтеатр

Общество, 16:05 24 мая 2018

Площадь 400-летия Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Концерт в честь Дня славянской письменности и культуры в Тюмени перенесли с площади 400-летия Тюмени в большой зал Тюменского драматического театра.

Штормовое предупреждение от МЧС Тюменской области внесло коррективы в планы культурной жизни областной столицы.

"Сегодня мы провели последнюю репетицию концерта. За десять минут до начала погода изменила наши планы. Мы решили проблему: завели всех в зал драматического театра. Праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры состоится с небольшой задержкой по времени", - сообщил директор департамента культуры региона Виктор Новокаускас.

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Виктор Новокаускас , День славянской письменности и культуры , драмтеатр , площадь 400-летия Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:05 24.05.2018Концерт ко Дню славянской письменности и культуры перенесли в тюменский драмтеатр
15:32 24.05.2018На Оби взрывают лед
15:10 24.05.2018ПМЭФ-2018: молодежное предпринимательство должно стать опорой для экономики страны
14:49 24.05.2018У троих жителей Боровского заподозрили онкологию в день открытых дверей