Концерт ко Дню славянской письменности и культуры перенесли в тюменский драмтеатр

Площадь 400-летия Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" Площадь 400-летия Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Концерт в честь Дня славянской письменности и культуры в Тюмени перенесли с площади 400-летия Тюмени в большой зал Тюменского драматического театра.

Штормовое предупреждение от МЧС Тюменской области внесло коррективы в планы культурной жизни областной столицы.

"Сегодня мы провели последнюю репетицию концерта. За десять минут до начала погода изменила наши планы. Мы решили проблему: завели всех в зал драматического театра. Праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры состоится с небольшой задержкой по времени", - сообщил директор департамента культуры региона Виктор Новокаускас.

Лина Орлова