Концерт ко Дню славянской письменности и культуры перенесли в тюменский драмтеатр
Площадь 400-летия Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"
Концерт в честь Дня славянской письменности и культуры в Тюмени перенесли с площади 400-летия Тюмени в большой зал Тюменского драматического театра.
Штормовое предупреждение от МЧС Тюменской области внесло коррективы в планы культурной жизни областной столицы.
"Сегодня мы провели последнюю репетицию концерта. За десять минут до начала погода изменила наши планы. Мы решили проблему: завели всех в зал драматического театра. Праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры состоится с небольшой задержкой по времени", - сообщил директор департамента культуры региона Виктор Новокаускас.
Лина Орлова