В Ялуторовске школьники узнают тайны сибирского ковра и нарисуют мечту на асфальте

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В День защиты детей ялуторовские школьники узнают цену умения человека делать что-то своими руками, цену любви и преданности. В музее "Торговые ряды" для них приготовлена интересная игровая программа "Как Царевич ковры вышивал".

В ее основу, как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" автор программы, научный сотрудник Ялуторовского музейного комплекса Надежда Рассадина, легка старая бытовая сказка "Как царевич ковры вышивал".

"Этот царевич во время охоты встретил простую девушку, дочь рыбака, влюбился и захотел на ней жениться, - рассказала она. - Но девушка отказала и его сватам, и ему самому, потому что царевич ничего не умел делать своими руками - за лодыря, мол, замуж не пойду. А сама девушка умела вышивать красивые ковры. Этому ремеслу девушка научила и царевича, и сыграли они свадьбу".

Искусство ковра спасло царевичу и жизнь, и свободу, когда он попал в плен со всем своим войском. Вражий воевода всех, кто умел хоть что-нибудь делать, загнал в большое подземелье и заставил работать. И вышил царевич прекрасный ковер, в котором зашифровал послание своей жене, и заявил, что его работу можно очень дорого продать у него на родине. Послание царевича было прочитано. Царь немедля приказал собрать боевую дружину и спас царевича. И царевич был очень благодарен своей жене - спасибо, что научила меня работе, а то не бывать бы мне в живых.

"Вся программа основана на базе замечательной экспозиции "Тюменский ковер. Цветы Сибири" из фондов Тюменского музейного комплекса имени И.Я. Словцова, - рассказала Надежда Рассадина, - На примере этих уникальных работ мы расскажем о традиционных промыслах и ремёслах области на рубеже XIX-XX веков, о наших сибирских орнаментах и узорах. У нас есть стан-кросно, на котором мы покажем, как делались ковры. Ребята в процессе игры будут создавать свой интерактивный ковер – это такая аппликация из шерстяных нитей, на интерактивной доске попытаются создать свой орнамент. Ну, и обязательная мораль – даже царевичу надо уметь делать что-то своими руками".

1 июня, в День защиты детей Ялуторовский музейный комплекс приготовили увлекательную игровую программу "Сказочной тропою". Ребятам предстоит отправиться в волшебное путешествие, не только в "Торговые ряды", но и в другие ялуторовские музеи - "Дом природы", "Краеведческий музей", "Историко-мемориальный дом М. Муравьева-Апостола".

В каждом музее детей будет встречать сказочный персонаж. Они побывают в гостях у Ученого кота, Доисторического мальчика, Домового, познакомятся с Императрицей Екатериной II. Помогут Скомороху и Василисе Премудрой найти Цветик-Семицветик, который украден Бабой Ягой. В ходе путешествия дети будут участвовать в эстафете, отгадывать загадки, анаграммы. В заключение мероприятия детворе предложат нарисовать свою мечту мелками на асфальте.

Борис Олейник