Ишимцы присоединились к экологической акции "Зеленая Россия"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Пять субботников по благоустройству и озеленению прошло в Ишиме с начала весны. Зеленый фонд муниципалитета увеличился на 100 деревьев.

24 мая трудовой десант волонтеров работал в роще – лесном массиве около городской школы № 7.

На экологический субботник вышли жители микрорайона, школьники, волонтеры и представители администрации Ишима – всего более 200 человек.

Глава Ишима Федор Шишкин, обращаясь к участникам акции, подчеркнул: "Прежде всего мы должны навести порядок в своем доме, а наш дом – это Ишим. Это довольно большой дом, в нем много работы, но только мы, ишимцы, можем сделать его уютным".

Фронт работ был широким – в роще убирали мусор, вырубили засохшие ветки деревьев. Экологи отследили приживаемость саженцев, посаженных в прошлом году. 80% сосен благополучно прижились, и это хороший результат. Теперь посадки пополнились новыми саженцами.

Житель микрорайона Виктор Шихов работает рабочим по зданию в школе неподалеку, ежегодно он принимает участие в субботниках. "Роща – это наша достопримечательность. И нам хочется, чтобы этот зеленый уголок продолжал радовать ишимцев еще многие годы. Каждый день по роще идут в школу наши дети, в наших руках сделать так, чтобы их дорога в школу была чистой, а зеленые насаждения радовали глаз", - поделился ишимец.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина