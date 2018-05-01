Команда из Голышманово стала победителем спартакиады допризывной молодежи
Команда из Голышманово признана победителем второго этапа Спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области. На старт соревнований вышли 11 команд городов и районов тюменского региона 24 и 25 мая, сообщает Центр "Аванпост".
В программу соревнований вошли: строевой смотр, испытания по военному многоборью (бег на 100, 3000 метров, подъем переворотом) и военизированная полоса препятствий.
В тройку лучших вошли: первое место - команда из Голышманово, второе место - у команды Ишима и третьими стали команда Тобольска.
Участие в спартакиаде дает возможность юношам получить или повысить разряды и звания по военно-прикладным видам спорта.
Сильнейшие спортсмены войдут в состав сборной команды Тюменской области и представят регион на Всероссийской спартакиаде среди допризывной молодежи, которая пройдет в Тамбове.