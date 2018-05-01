Команда из Голышманово стала победителем спартакиады допризывной молодежи

фото центра "Аванпост" фото центра "Аванпост"

Команда из Голышманово признана победителем второго этапа Спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области. На старт соревнований вышли 11 команд городов и районов тюменского региона 24 и 25 мая, сообщает Центр "Аванпост".

В программу соревнований вошли: строевой смотр, испытания по военному многоборью (бег на 100, 3000 метров, подъем переворотом) и военизированная полоса препятствий.

В тройку лучших вошли: первое место - команда из Голышманово, второе место - у команды Ишима и третьими стали команда Тобольска.

Участие в спартакиаде дает возможность юношам получить или повысить разряды и звания по военно-прикладным видам спорта.

Сильнейшие спортсмены войдут в состав сборной команды Тюменской области и представят регион на Всероссийской спартакиаде среди допризывной молодежи, которая пройдет в Тамбове.