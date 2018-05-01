Александр Пересторонин: ОНФ продолжит конструктивный гражданский мониторинг в регионе

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Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин призвал новое правительство подавать пример конструктивного сотрудничества с Общероссийским народным фронтом как одной из наиболее массовых общественных организаций. Такое заявление глава государства сделал в ходе первого совещания с новым составом кабмина.

По мнению сопредседателя отделения ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, региональный штаб организации проводит постоянный мониторинг и анализ наиболее актуальных тем, активисты общаются с людьми на местах, поднимают острые вопросы, волнующие простых граждан, и доносят их до власти города и области.

"Открытость и диалог с властью помогают обеспечить согласие в обществе, поступательное социальное и экономическое развитие", - считает Александр Пересторонин.

Он подчеркнул, что практика гражданского, общественного мониторинга и контроля со стороны ОНФ в регионе будет продолжена.

Отметим, Владимир Путин подчеркнул, что активисты ОНФ уже накопили большой опыт контроля за реализацией "майских указов" 2012 г. "Правительство, министерства должны быть настроены на максимальную открытость, на постоянный диалог с людьми, объяснять все свои действия. В этом в значительной степени залог успеха действий правительства. Нужно вовлекать как можно больше граждан в реализацию задач развития, укреплять их стремление вместе добиваться нужных нам целей", – заявил президент России.