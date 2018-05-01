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В Тюмени сотрудница банка похитила у клиентов почти миллион рублей

Происшествия, 19:43 29 мая 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Бывшую сотрудницу банка, похитившую деньги клиентов, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, менеджер по операционно-кредитной работе одного из банков, имея доступ к паспортным данным клиентов, оформила пять банковских карт на клиентов. Вскоре она перевела на изготовленные карты денежные средства со счетов данных клиентов, после чего через банкомат сняла их. Всего сотрудница банка похитила более 995 тыс. рублей.

По обращению одного из обманутых клиентов банка была проведена проверка. Возбуждено уголовное дело, сотрудница банка уволена. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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# мошенничество

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