На выборах губернатора Тюменской области применят технологию "мобильного избирателя"

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Программа "Мобильный избиратель" может быть внедрена на региональных выборах в Тюменской области. Облизбирком решил обратиться в Тюменскую областную думу в порядке законодательной инициативы и внести изменения в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области.

Как сообщили в избирательной комиссии Тюменской области, проект закона Тюменской области "О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области" подготовлен для реализации положений пункта 16 статьи 64 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

В соответствии с указанной нормой избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Проект "Мобильный избиратель" впервые использовался на территории Тюменской области в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в марте 2018 года. Его возможностями воспользовались более 30 тыс. человек.

Напомним, что дату выборов губернатора Тюменской области утвердят депутаты регионального парламента на внеочередном заседании думы. В России традиционно губернаторов выбирают в единый день голосования. Скорее всего, выборы главы тюменского региона состоятся 9 сентября. Официально избирательная кампания должна быть объявлена с 31 мая по 10 июня.