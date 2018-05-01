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Биологи ТюмГУ заняли первое место на всероссийской олимпиаде

Общество, 08:24 30 мая 2018

фото ТюмГУ

Команда студентов-биологов ТюмГУ заняла первое место в командном зачете на всероссийской олимпиаде по биологии и общей экологии в республике Алтай, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза. 

В команду ТюмГУ вошли четверо студентов Института биологии: первокурсник Никита Вершинин, учащиеся второго курса Алина Валиева, Станислав Фелицын и Алина Давлетянова (3 курс). Руководитель - ассистент кафедры анатомии и физиологии человека и животных Николай Карпов.

Участники прошли два тура – теоретический и практический. Практические задания состояли из пяти частей: ботаника и экология растений; зоология и генетика; экология и эволюция; физиология растений; биохимия. В рамках олимпиады состоялся также конкурс научных студенческих работ "Актуальные проблемы экологии родного края", в котором доклад Никиты Вершинина получил грамоту в номинации "За перспективность исследования".

"Мы очень старались. Наши ребята долго и упорно готовились. Поэтому сегодняшний результат – следствие большой проделанной работы. Но это также и показатель того, что уровень подготовки, полученный в Институте биологии, очень высокий", – поделился ассистент кафедры анатомии и физиологии человека и животных ТюмГУ Николай Карпов. 

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# биология , олимпиада , ТюмГУ

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