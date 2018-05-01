Президентом Олимпийского комитета России стал Станислав Поздняков
Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России по итогам голосования отчетно-выборного собрания Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве.
Как сообщают организаторы, на собрании подвели итоги работы ОКР за четыре года, а также избрали новое руководство.
За первого вице-президента ОКР, четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию отдали 214 голосов. Таким образом, Станислав Поздняков - новый президент Олимпийского комитета России.
Первым вице-президентом Олимпийского комитета России избран помощник президента РФ Игорь Левитин.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вошла в новый состав исполкома Олимпийского комитета России.