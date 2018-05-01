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Президентом Олимпийского комитета России стал Станислав Поздняков

Общество, 14:31 30 мая 2018

Олимпийский комитет России. Фото ОКР

Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России по итогам голосования отчетно-выборного собрания Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве.

Как сообщают организаторы, на собрании подвели итоги работы ОКР за четыре года, а также избрали новое руководство. 

За первого вице-президента ОКР, четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию отдали 214 голосов. Таким образом, Станислав Поздняков - новый президент Олимпийского комитета России. 

Первым вице-президентом Олимпийского комитета России избран помощник президента РФ Игорь Левитин. 

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вошла в новый состав исполкома Олимпийского комитета России. 

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# Елена Вяльбе , Игорь Левитин , Олимпийские игры , Станислав Поздняков

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