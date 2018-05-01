Сильный ветер и дождь придут в Тюмень

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Ветер с порывами до 20 метров в секунду, дождь, гроза ожидают жителей Тюмени 31 мая и 1 июня, сообщает Единый центр оперативного реагирования города.

Дождь начнется ночью 31 мая и продолжится днем. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду, порывами до 20 метров. При этом температура воздуха будет плюс 18 - 20 градусов.

1 июня ожидается небольшой дождь, ветер 8-13 метров в секунду, порывами до 18 метров. Температура воздуха - от плюс 8 до 13 градусов.