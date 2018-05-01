  • 30 мая 201830.05.2018среда
  • USD62,6420
    EUR72,5269
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер южный

Сильный ветер и дождь придут в Тюмень

Общество, 18:10 30 мая 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Ветер с порывами до 20 метров в секунду, дождь, гроза ожидают жителей Тюмени 31 мая и 1 июня, сообщает Единый центр оперативного реагирования города. 

Дождь начнется ночью 31 мая и продолжится днем. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду, порывами до 20 метров. При этом температура воздуха будет плюс 18 - 20 градусов. 

1 июня ожидается небольшой дождь, ветер 8-13 метров в секунду, порывами до 18 метров. Температура воздуха - от плюс 8 до 13 градусов. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветер , гроза , дождь , Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 30.05.2018В Тюмени обсудили хирургическое лечение гидроцефалии у детей
18:21 30.05.2018Конкурс молодежных социальных проектов проходит в Тюменской области
18:10 30.05.2018Сильный ветер и дождь придут в Тюмень
18:00 30.05.201831 мая - события дня