Охота в тюменских лесах становится все более трезвой

1 тыс. 100 плановых рейдов провели сотрудники федерального государственного охотничьего надзора в Тюменской области за первые три месяца 2018 года.

Об этом сообщил начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По итогам рейдов возбуждено 375 дел об административных правонарушениях за нарушения правил вылова рыбы, правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира, за непредоставление сведений, уклонение от исполнения административного наказания и браконьерство. К ответственности привлекли 348 лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 393 тыс. рублей, взыскано 211 тыс. 400 рублей.

Специалисты выявили 26 случаев незаконной охоты. Браконьеры причинили ущерб государственному охотничьему фонду Тюменской области в 4 млн 290 тыс. рублей, их добычей стали 21 косуля сибирская, восемь лосей и один кабан. Возбуждено 25 уголовных дел, ведется расследование. У нерадивых охотников изъяли 15 единиц огнестрельного оружия и два капкана.

Василий Щепелин отметил, что, несмотря на это, охотничье сообщество в регионе стало более ответственным. Все реже сотрудники Госохотуправления фиксируют среди любителей экстремального отдыха случаи алкогольного опьянения и распития спиртных напитков в лесу.

Дарья Казакова