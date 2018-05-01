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В Тобольске подорожает проезд в автобусах

Общество, 11:10 31 мая 2018

фото Тобольское ПАТП

На один рубль подорожает проезд в городских автобусах Тобольска с 1 июня.

Стоимость проезда составит 20 рублей за одну поездку на маршрутах регулярных пассажирских перевозок Тобольска в городской черте и на маршрутах пригородного сообщения Тобольск - Сумкино.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" начальник отдела транспорта администрации Тобольска Федор Духно, такое решение принято на комиссии по установлению размера платы за перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

"Подорожание проезда связано с увеличением цен на горюче-смазочные материалы, автомобильные шины, а также увеличением оплаты труда сотрудников тобольского ПАТП", - отметил Федор Духно.

Стоимость проезда в Тобольске не увеличивалась с 2016 года, и составляла 19 рублей.

Евгений Новоселов

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# автобусы , проезд , Тобольск

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