Селфи при любой погоде, или Чем запомнится тюменское лето

фото "Тюмень - наш дом" фото "Тюмень - наш дом"

Лето неразрывно связано с прохладой городских фонтанов. В жаркие дни около них отдыхают велосипедисты, назначают свидания, делают селфи. В этом сезоне места у воды хватит всем — в Тюмени пока нет лета, но новый "сухой" фонтан на площади 400-летия Тюмени возле здания драмтеатра пользуется популярностью у горожан и гостей города.

Фонтан состоит из 132 струй высотой до 11 метров. Он работает ежедневно с 10 до 22 часов. У фонтана несколько режимов работы. Утром струи низкие, чтобы дети без опаски могли подходить к ним, а к вечеру фонтан растет и преображается. Вечером струи фонтана подкрашивает подсветка. Музыкальное сопровождение для тюменского фонтана состоит из классической музыки. Репертуара при непрерывном проигрывании хватает на час, затем программа запускается заново.

По словам начальника производственно-технического отдела "Службы заказчика по благоустройству Центрального административного округа Тюмени" Ивана Белоногова, особенность фонтана в том, что вся вода находится под землей.

"Для работы фонтана необходимо 55 тысяч литров воды, которую насос гоняет по кругу. Работает автоматическая система подлива расходуемой воды и система ее очистки. Наша задача - контролировать работу водного сооружения, которая настроена автоматически и управляется с помощью специально настроенных программ. Для управления нужен специалист, который спускается под землю и следит за тем, чтобы в конструкции фонтана ничего не нарушилось и вода перемещалась строго по курсу. Контроль ведут сантехник, следящий за водой, и специалист по управлению", - рассказал он.

Вся площадь заметно оживилась и появилось современное общественное пространство. Фонтан вписался в окружающий ландшафт гармонично и теперь будет радовать яркими брызгами и свежестью. На удобных скамейках, установленных вокруг фонтана, тюменцы и гости города отдыхают и наслаждаются классической музыкой.

"Для качественного звука, чтобы всем было хорошо слышно музыку, установлены две колонки. Одна - на матче для освещения сооружения, вторая — на крыше подземной парковки", - уточнил Иван Белоногов.

Ирина Шемякина