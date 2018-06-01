Среди участников проекта "Я верю в будущее" разыграют путешествие

фото организаторов проекта "Я верю в будущее" фото организаторов проекта "Я верю в будущее"

Путешествие на двоих и 50 подарков разыграют среди участников проекта "Я верю в будущее" 3 июня, сообщают организаторы проекта.

Мероприятие пройдет в ТЦ "Галерея Вояж". С 14 часов на третьем этаже в зоне фудкорта стартует регистрация, а в 15 часов будут определены имена счастливчиков, которые отправятся прыгать на батутах, смогут научиться водить автомобиль и, конечно, поехать в страну мечты.

Принять участие в розыгрыше просто. Нужно всего лишь заполнить карту на сайте яверювбудущее.рф либо в фотокабинке в "Галерее Вояж". В день мероприятия получить индивидуальный номер на стойке регистрации, опустить билетик в барабан и верить в чудо. Заполнить карту можно и в день розыгрыша прямо на месте.

Призы, которые предоставили партнеры проекта, будут самые разные: сертификаты на стаканчик ароматного кофе, полезная скидка на обучение в автошколе, а кто-то сможет выиграть поход в батутный центр или участие в квесте. Главный приз – путешествие на двоих, ведь именно путешествие было одним из самых популярных желаний жителей региона, которое оставляли на своих картах.

Напомним, проект "Я верю в будущее" стартовал 2 марта. За это время 4 тыс. 500 человек заполнили карты желаний, в которых с помощью уникальных ярких стикеров рассказали, чего хотят и о чем мечтают.

Тюменцы писали, что стремятся стать тренером, поехать на чемпионат мира по футболу, похудеть, заняться спортом, отправиться в Анголу и о многом другом. Посмотреть, о чем мечтает Тюменская область, можно на карте желаний региона, которая размещена на сайте.