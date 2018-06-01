Тюменским депутатам рассказали, кто посадит деревья вдоль новых дорог

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Новый удобный формат оплаты проезда в общественном транспорте привел к увеличению пассажиропотока.

Об этом на очередном заседании Тюменской городской думы сообщил депутатам заместитель главы администрации города Максим Афанасьев, докладывая о реализации муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012-2020 годы".

"В 2017 году мы провели конкурсные процедуры по новому закону об организации перевозки пассажиров, перешли на трехлетний среднесрочный период организации работы, заключены контракты, - сообщил Максим Афанасьев. - Сегодня у нас обновленные, модернизированные автобусы перевозят тюменцев и гостей города. Отмечу, что средний возраст автобусов – менее пяти лет".

Говоря о ремонте и строительстве дорог, Максим Афанасьев сообщил, что работа не замедляется и не приостанавливается. Среди реализованных проектов он отметил строительство улицы Зелинского, где в общей сложности появилось 167 новых парковочных мест, строительство улицы в микрорайоне Ямальский-2, строительство дорог в Казарово и Березняках.

"Выполнен капремонт в районе улиц Чернышевского и Полевой, в этом году к осени завершаться работы на участке от улицы Степана Халтурина до Ямской, завершен ремонт моста Влюбленных", - сообщил Афансьев.

"Это замечательно, что у нас появляются новые дороги и мосты, уровень Тюмени в этом плане постоянно отмечают независимые эксперты. Но даже от самых лучших дорог люди могут надышаться выхлопными газами. Скажите, пожалуйста, будут ли высаживаться рядом с новыми дорогами зеленые насаждения? Не те, которые вырастут только через 10-15 лет, а такие, которые вырастут уже через два-три года и смогут влиять на экологическую обстановку в нашем городе?", - поинтересовался депутат городской думы Мурат Тулебаев.

По словам Максима Афанасьева, в этом году администрация города приняла решение, что эта работа отныне будет проводиться в двух направлениях. Дорожники делают дорогу, а все необходимые насаждения высаживают озеленители из "Леспаркхоза". С 2018 года именно в таком формате эта программа будет реализовываться.

Также Максим Афансьев уточнил, что уже к осени на участке между улицей Менделеева и объездной дорогой жители Восточного округа Тюмени увидят полноценную автомобильную дорогу с парком, где будет около 800 зеленых насаждений. "Надеюсь, что погода нас не подведет и все будет сделано в срок", - добавил он.

Депутат Альбина Селезнева отметила, что многое делается благодаря взаимодействию администрации и жителей города. "Однако хочу поинтересоваться, зачем делать проектную документацию, пока не решен вопрос с землей? Я говорю про объездную дорогу от Зайково вдоль озера Оброчное. Я чувствую, что и в этом году дорога не будет сдана", - спросила депутат.

Средства на данную дорогу в бюджете не предусматривались, ответил Максим Афанасьев. Проектная документация нужна для планомерного выполнения последующих этапов, сейчас ведутся мероприятия, связанные с оформлением земельных участков. "Как куратор этого направления скажу, что заблаговременно подготовленная проектная документация является залогом успеха в дальнейшем планировании работ. В противном случае работы могут затянуться", - подчеркнул он.

На опасный участок окружной дороги от моста до Московского тракта указал депутат Ришат Зиганшин: "Там на дороге появились колеи, это очень серьезно. При скользкой дороге машину может выбросить на встречную полосу. Ожидается ли в ближайшее время ремонт на этом участке?".

Максим Афансьев напомнил депутату, что эта дорога – федерального значения и не относится к улично-дорожной сети города. "В черте города у нас дорог с такой колейностью нет. О ситуации на этом участке мы знаем по оперативной информации Управления автомобильных дорог Тюменской области. Уже заключен государственный контракт на текущий ремонт данного участка, после проведенных работ колейность исчезнет уже в этом году".

Николай Ступников