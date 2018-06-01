Троих детей спас на Сладковском озере пожарный

Андрей Шудрик/фото ГУ МЧС России по Тюменской области Андрей Шудрик/фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Троих школьников 13-14 лет спас на лодке с озера в Сладково пожарный Андрей Шудрик, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Мальчишки рыбачили на озере на деревянной лодке, когда поднялся сильный ветер и их стало относить от берега вглубь водоема. Когда расстояние от прибрежной полосы было уже более 2 км, один мальчик решился позвонить в службу спасения.

"Как только в ЕДДС поступило сообщение от детей, оперативно среагировали все экстренные службы, - рассказывает начальник Сладковской пожарной части Сергей Просветов. - Информацию получили и сотрудники подразделения, которые находились вне несения службы. Один из них - Андрей Шудрик, водитель нашей части. Он живет неподалеку, быстро загрузил в свой УАЗ резиновую лодку и мотор. Самостоятельно доплыл до лодки с мальчишками, пересадил их к себе и вернулся к берегу".

Андрей Шудрик на хорошем счету в подразделении, в пожарной охране он работает около 20 лет.