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Троих детей спас на Сладковском озере пожарный

Общество, 13:43 01 июня 2018

Андрей Шудрик/фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Троих школьников 13-14 лет спас на лодке с озера в Сладково пожарный Андрей Шудрик, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Мальчишки рыбачили на озере на деревянной лодке, когда поднялся сильный ветер и их стало относить от берега вглубь водоема. Когда расстояние от прибрежной полосы было уже более 2 км, один мальчик решился позвонить в службу спасения.

"Как только в ЕДДС поступило сообщение от детей, оперативно среагировали все экстренные службы, - рассказывает начальник Сладковской пожарной части Сергей Просветов. - Информацию получили и сотрудники подразделения, которые находились вне несения службы. Один из них - Андрей Шудрик, водитель нашей части. Он живет неподалеку, быстро загрузил в свой УАЗ резиновую лодку и мотор. Самостоятельно доплыл до лодки с мальчишками, пересадил их к себе и вернулся к берегу".

Андрей Шудрик на хорошем счету в подразделении, в пожарной охране он работает около 20 лет.

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# озеро , пожарный , Сладково , школьники

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