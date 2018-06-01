Альфа-Банк дарит шанс выйти на футбольное поле во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Подходит к завершению масштабная национальная промокампания Альфа-Банка, в рамках которой были разыграны 3 тыс. билетов и 5 тыс. сувениров с символикой чемпионата мира по футболу FIFA 2018. На сегодняшний день уже 40 клиентов Тюменской области стали обладателями билетов на матчи, 19 из которых жители Тюмени.

Одним из таких счастливчиков стал тюменец Роман Сухоруков, он получит билет на матч группового этапа Япония-Сенегал, который пройдет в Екатеринбурге 24 июня.

"Безгранично рад и воодушевлен возможностью посетить один из матчей домашнего чемпионата мира. В противостоянии Сенегала и Японии трудно предсказать фаворита, что делает матч особенно интересным. Также в составе сборной Сенегала выступает один из самых ярких нападающих мира - Садио Мане, за игрой которого будет крайне любопытно понаблюдать вживую. Чрезвычайно благодарен Альфа-Банку за уникальную возможность стать причастным к такому большому событию", - поделился радостью от выигрыша билета Роман Сухоруков.

И в финале промокампании Альфа-Банк делает беспрецедентное предложение для всех своих клиентов – обладателей карты чемпионата мира FIFA, а также представителей бизнеса. Клиенты, которые за время пользования картой или бонусной программой FIFA уже успели накопить достаточное количество баллов, могут получить сразу два билета на один из матчей чемпионата мира и главное – посмотреть игру от углового флажка прямо с поля за 10 минут до финального свистка.

Выход на поле во время игры - это уникальный шанс окунуться в мир большого футбола изнутри. Рев трибун за спиной, свистки судей, пробивающие перепонки и Лионель Месси, только что оформивший хет-трик, на расстоянии вытянутой руки. Все это может стать реальным только вместе с Альфа-Банком, который на правах спонсора получил от FIFA данное эксклюзивное право. Получить два билета и супер бонус очень просто - достаточно найти спецпредложение на витрине бонусной программы FIFA от Альфа-Банка в Альфа-Клике или Альфа-Мобайле и одним кликом сделать заказ.

"Наша промокампания завершается, но уже сейчас очевидно, что она достигла своей главной цели – клиенты Альфа-Банка получили шанс осуществить свою мечту и стать участниками мирового спортивного праздника", - отметила управляющий операционным офисом "Тюменский" Альфа-Банка Татьяна Минаева.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018ТМ пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Национальная промо-кампания Альфа-Банка — это реальная возможность выиграть билеты на лучшие матчи турнира ЧМ-2018, которых почти не осталось в продаже. Подробная информация здесь.