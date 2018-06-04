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Стартовал Всероссийский конкурс "Моя малая Родина"

Общество, 11:47 04 июня 2018

фото Министерство культуры РФ

Всероссийский конкурс "Моя малая Родина" стартовал 4 июня. Участники рассказывают об истории, героях, традициях и обычаях своих деревень и сельских поселений, сообщает Министерство культуры РФ.

К участию приглашают граждан России в возрасте от 14 до 35 лет. Среди номинаций — "История моего сельского населенного пункта", "Крестьянские родословные", "Традиции и ремесла народов России", "Нематериальное культурное наследие села", "Символ малой Родины", "Деревня моей мечты" и "Поэты наших дней".

Конкурс "Моя малая Родина" проходит в два этапа. На первом — с 4 по 17 июня — идет прием заявок через информационный портал "Культурно-историческое наследие села".

Второй этап — оценка работ и награждение победителей пройдет с 18 июня по 31 июля. Победителей конкурса "Моя малая Родина" отметят дипломами и ценными подарками.

За время работы проекта на конкурс было подано более 12 тыс. работ из разных регионов России.

Положение о конкурсе здесь.

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# конкурс , ремесла , село

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