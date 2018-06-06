Почти девять тысяч тюменских школьников напишут ЕГЭ по русскому языку
Около девяти тысяч школьников напишут ЕГЭ по русскому языку в Тюменской области 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента образования и науки.
В 2017 году выпускников было меньше, и этот обязательный экзамен писали примерно восемь тысяч человек.
Всего по России ЕГЭ в 2018 году сдают 731 тыс. человек, из них 645 тыс. - выпускники школ этого года. Школьники, успешно сдавшие ЕГЭ по русскому языку и математике, получат аттестат о среднем общем образовании.
Выдача результатов экзаменов в субъекты Российской Федерации планируется не позднее 20 июня 2018 года.
Следующее испытание по иностранному языку (устно) выпускники будут проходить по своему выбору 9 и 13 июня.
В Министерстве просвещения РФ придумали, как помочь ребятам меньше нервничать во время такого ответственного мероприятия. Лайфхаки о том, как успешно и спокойно сдать госэкзамен, можно узнать в официальной группе ЕГЭ в социальной сети "ВКонтакте".
Дарья Казакова