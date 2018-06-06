Почти девять тысяч тюменских школьников напишут ЕГЭ по русскому языку

Фото из официальной группы ЕГЭ во "ВКонтакте" Фото из официальной группы ЕГЭ во "ВКонтакте"

Около девяти тысяч школьников напишут ЕГЭ по русскому языку в Тюменской области 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента образования и науки.

В 2017 году выпускников было меньше, и этот обязательный экзамен писали примерно восемь тысяч человек.

Всего по России ЕГЭ в 2018 году сдают 731 тыс. человек, из них 645 тыс. - выпускники школ этого года. Школьники, успешно сдавшие ЕГЭ по русскому языку и математике, получат аттестат о среднем общем образовании.

Выдача результатов экзаменов в субъекты Российской Федерации планируется не позднее 20 июня 2018 года.

Следующее испытание по иностранному языку (устно) выпускники будут проходить по своему выбору 9 и 13 июня.

В Министерстве просвещения РФ придумали, как помочь ребятам меньше нервничать во время такого ответственного мероприятия. Лайфхаки о том, как успешно и спокойно сдать госэкзамен, можно узнать в официальной группе ЕГЭ в социальной сети "ВКонтакте".

Дарья Казакова