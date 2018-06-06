Житель Тюмени прописал в квартире более сотни мигрантов

фото ufms-info.ru/ фото ufms-info.ru/

123 мигранта прописал в двухкомнатной квартире на ул. Чаплина в Тюмени 39-летний мужчина, сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследованием установлено, что мужчина с 21 февраля по 16 мая 2017 года через МФЦ и управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области направил уведомления о прибытии в двухкомнатную квартиру по ул. Николая Чаплина областного центра, в которой проживала семья из четырех человек, 123 мигрантов из Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

При этом тюменец не намеревался и не мог фактически предоставить гостям жилье для проживания, так как не проживал там с 1997 года.

Прокуратура Калининского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.