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В Сургутском госуниверситете будут обучать медицине студентов из Индии

Общество, 17:32 06 июня 2018

фото Тюменского медицинского университета

Сургутский государственный университет подготовил для студентов из Индии образовательную программу по специальности "Лечебное дело". Общий срок обучения 6 лет, из них первые 2 года – на английском языке, сообщает правительство ХМАО - Югры.

"Начиная с третьего курса, у студентов будет возможность проверять на практике полученные теоретические знания в высококлассных медицинских организациях города Сургута", - сказала глава региона Наталья Комарова.

По ее словам, более 1 тыс. 400 специалистов – выпускников медицинского института СурГУ работают в медицинских организациях города, региона, Российской Федерации, Германии, Швеции, Бразилии, Белоруссии и Польше. В российских медицинских вузах обучаются около 10 тыс. студентов из Индии. При этом желающих учиться также много.

В тоже время, заметила Наталья Комарова, Югра готова перенять опыт Индии по организации диагностики, лечения, реабилитации, созданию лекарственных препаратов, в том числе с использованием IT-технологий.

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# Индия , медицина , студенты , Югра

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