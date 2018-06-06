В Сургутском госуниверситете будут обучать медицине студентов из Индии

фото Тюменского медицинского университета фото Тюменского медицинского университета

Сургутский государственный университет подготовил для студентов из Индии образовательную программу по специальности "Лечебное дело". Общий срок обучения 6 лет, из них первые 2 года – на английском языке, сообщает правительство ХМАО - Югры.

"Начиная с третьего курса, у студентов будет возможность проверять на практике полученные теоретические знания в высококлассных медицинских организациях города Сургута", - сказала глава региона Наталья Комарова.

По ее словам, более 1 тыс. 400 специалистов – выпускников медицинского института СурГУ работают в медицинских организациях города, региона, Российской Федерации, Германии, Швеции, Бразилии, Белоруссии и Польше. В российских медицинских вузах обучаются около 10 тыс. студентов из Индии. При этом желающих учиться также много.

В тоже время, заметила Наталья Комарова, Югра готова перенять опыт Индии по организации диагностики, лечения, реабилитации, созданию лекарственных препаратов, в том числе с использованием IT-технологий.