Первый в Тюмени электробус: с кондиционером, стихами местных поэтов и без кондуктора

Электробус № 10. Фото ИА "Тюменская линия" Электробус № 10. Фото ИА "Тюменская линия"

Первый в Тюмени электробус уже несколько месяцев курсирует по маршруту № 10 между основными узлами пассажиропотока областного центра - автовокзалом, ж/д вокзалом и аэропортом Рощино. Как рассказал замдиректора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов, новинка не подвела даже в самые сильные морозы и сегодня тюменский электробус стал первым в России, вставшим на регулярный маршрут.

Электробус № 10. Фото ИА "Тюменская линия" Электробус № 10. Фото ИА "Тюменская линия"

На маршруте № 10 работают восемь автобусов. Семь из них оборудованы метановыми двигателями. С работой первого и пока единственного в городе электробуса 6 июля на собственном опыте познакомились тюменские журналисты. "Горожане время от времени вспоминают время, когда в Тюмени ходили троллейбусы, - отметил Евгений Ташланов. – Думаю, что в современном мире постепенный переход на электрический общественный транспорт неизбежен". По его словам, электробус – сложная техника, проблемные моменты, возникавшие за время эксплуатации, решались напрямую с производителем и оперативно устранялись.

Электробус № 10. Фото ИА "Тюменская линия" Электробус № 10. Фото ИА "Тюменская линия"

Основная зарядка электробуса происходит ночью на территории ПАТП. Однако, поскольку маршрут № 10 протяженный, дополнительные зарядные станции меньшей мощности установлены на конечных остановочных пунктах – в аэропорту Рощино и на железнодорожном вокзале.

фото - ИА "Тюменская линия" фото - ИА "Тюменская линия"

Сейчас на маршруте тестируется современная система оплаты проезда – турникет безналичного расчета работает без участия кондуктора. Заплатить за поездку можно как транспортной или банковской картами, так и наличностью – при этом деньги необходимо передать водителю. "Это первое новшество, введенное на данном маршруте, - рассказал Евгений Ташланов. - Для пассажиров в салоне также работает бесплатный wi-fi, в дороге можно выйти в Интернет".

Электробус № 10. Фото ИА "Тюменская линия" Электробус № 10. Фото ИА "Тюменская линия"

"В Тюменскую городскую думу поступило предложение от жителей, чтобы в автобусах звучали стихи, - добавил Ташланов. – Почти 90 % участников опроса, проведенного на портале "Я решаю", эту идею поддержали, она реализована. Звучащие в записи стихи местных поэтов играют свою роль в формировании представления о культурном облике Тюмени у гостей областного центра, в скором времени репертуар будет пополнен произведениями русских классиков".

Николай Ступников