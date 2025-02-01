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Жар-птица и кот Матроскин стали победителями конкурса снежных фигур в Тюмени

Общество, 14:26 17 февраля 2025

vk.com/dsimp | Фото: vk.com/dsimp

Кот Матроскин команды школ № 2 и № 9 признан победителем в номинации "Герои русских сказок и мультфильмов" фестиваля-конкурса снежных фигур в экопарке "Затюменский". Итоги творческого состязания подвели в городской администрации 15 февраля.

В номинации "Персонажи произведений Петра Ершова" лучшей признана "Жар-птица" от команда "Девицы-мастерица" и "Затейницы". По итогам открытого голосования победа в номинации "Народный лидер" досталась попугаю Кеше. Создатели - команда "Снежный АРТ-коллектив" школы № 69.

Напомним, фестиваль снежных фигур "Сибирский край" впервые проходил в экопарке "Затюменский" 8 и 9 февраля. В конкурсе по созданию композиций участвовали 20 команд. Каждая создала персонажа – героя сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" или популярных мультфильмов.

Тюменцы еще успевают полюбоваться шедеврами и сделать фотосессию. Фестиваль проходил в рамках реализации региональной стратегии развития креативных индустрий. Он станет традиционным.

Анжела Лебедева

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# конкурс , креативные индустрии , снежные фигуры

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