250 тысяч рублей заплатит тюменский лицей ученице за перелом рук
250 тыс. рублей заплатит лицей в Тюмени за травму, полученную ученицей на уроке физкультуры, сообщает прокуратура Тюменской области.
К прокурору Тюменской области с заявлением о защите прав ее ребёнка обратилась жительница областного центра.
Прокуратура Калининского округа провела проверку.
Установлено, что в сентябре 2024 года 10-летняя ученица во время физкультуры, выполняя упражнение, получила закрытый перелом обеих рук.
Прокурор округа обратился в суд с иском о взыскании с лицея компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу ребенка 250 тыс. рублей.