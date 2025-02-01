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250 тысяч рублей заплатит тюменский лицей ученице за перелом рук

Происшествия, 14:15 17 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

250 тыс. рублей заплатит лицей в Тюмени за травму, полученную ученицей на уроке физкультуры, сообщает прокуратура Тюменской области.

К прокурору Тюменской области с заявлением о защите прав ее ребёнка обратилась жительница областного центра.

Прокуратура Калининского округа провела проверку.

Установлено, что в сентябре 2024 года 10-летняя ученица во время физкультуры, выполняя упражнение, получила закрытый перелом обеих рук.

Прокурор округа обратился в суд с иском о взыскании с лицея компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу ребенка 250 тыс. рублей.

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# компенсация , лицей , прокуратура , суд

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